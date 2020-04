Tschechien: Masken aus dem Automaten

Ein "Heute"- Leserreporter fand in der tschechischen Republik Automaten mit Masken, die dort sehr günstig verkauft werden.

Alle Infos zu den Schutzmasken

"Nur zehn Kronen kosten dort zwei Masken", schreibt uns Leserreporter Jürgen R. Diese Automaten sollen, seiner Aussage nach, in ganz Tschechien stehen. Zehn Kronen sind laut aktuellen Umrechnungen rund 36 Cent in Euro. "Wie kann es also sein, dass in unseren Apotheken die Preise so hoch sind", beschwert sich der Leser.Ab nächster Woche Montag gilt in Österreich die Maskenpflicht. Beim Einkauf ist es notwendig einen sogenannten Nasen-Mundschutz zu tragen. Diese sollen vor dem Supermarkt ausgegeben werden, hieß es. "Heute" beantwortete in diesem Artikel alle wichtigen Fragen zu den Masken. Immer wieder melden sich andere Leser bei uns und berichten von sehr hohen Kosten der Masken. Am Dienstag meldete sich eine Frau aus Niederösterreich etwa, die für drei Masken rund 30 Euro zahlen musste.