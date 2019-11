Türkis-Grün auf dem Weg: Die 4 wichtigsten Infos

Am Montagvormittag hat nun auch ÖVP-Chef Sebastian Kurz seinen Willen für Koalitionsverhandlungen mit den Grünen bekundet. So geht es jetzt weiter.

Die 4 wichtigsten Punkte zu dem Regierungsverhandlungen:

Die erste türkis-grüne Bundesregierung ist wohl auf dem Weg. Nach dem Ja der Grünen am Sonntag hat ÖVP-Chef Sebastian Kurz die Grünen am Montag offiziell zu Koalitionsverhandlungen eingeladen. Dem gingen wochenlange intensive Sondierungsgespräche voran.Einwird in den nächsten Tagen von den Parteichefs erarbeitet. Darin werden die Aufteilung der Verhandlungsteams sowie die Themenverteilung und der voraussichtliche Zeitplan festgelegt.Zumindest Kurz erwartet, wie er am Montag sagte. Mit der FPÖ seien die Verhandlungen vor zwei Jahren äußerst zügig und einträchtig vorangeschritten und innerhalb von zwei Monaten abgeschlossen worden. Damit rechnet Kurz bei den Grünen nicht. Zudem seien die Verhandlungen "ergebnisoffen", wie Kurz betonte.Die ÖVP wird keineführen. Auch ein Hineinnehmen der NEOS in die Regierungsgespräche hält Kurz für "sinnlos". Die Verhandlungen mit einer Partei seien schon "kompliziert genug"., wie er bei seiner Pressekonferenz immer wieder durchblicken ließ. Er betonte seine gute und harmonische Zusammenarbeit mit Norbert Hofer immer wieder. Er bedauerte ausdrücklich, dass Hofer erklärte, in die Opposition zu gehen.