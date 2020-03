Corona-frei? Die besten TV-Shows am Wochenende

Zu Hause bleiben und Fernseher oder PC einschalten war selten so einladend! Wir haben das Programm für Daheimbleiber.

Das Thema der dritten Folge lautet "70ies". Getanzt wird normal vor Publikum, auf unnötige Berührungen soll verzichtet werden. Noch immer am Tanz-Parkett: Laura Müller, die regelmäßig wegen ihrem Wendler gedisst wird. (Freitag 13.3., 20.15 Uhr, RTL)Beim "größten Fanduell der Welt" stehen diesmal Sänger Sasha und Rapper Sido mit bis zu 300 ihrer größten Fans auf der Bühne. (Freitag 13.3., 20.15 Uhr, Sat.1): Acht Prominente treten in aufwendigen Kostümen gegeneinander an. Eine Jury soll sie erraten. (Samstag 14.3., 20.15 Uhr, Puls 4) – "Heute" tickert die allererste Folge ab 20.15 Uhr live."Deutschland sucht den Superstar":. Wie meistern Dieter Bohlen, Oana Nechiti und Pietro Lombardi die erste von vier Live-Shows? (Samstag 14.3., 20.15 Uhr, RTL) Und kommt Lydia aus Niederösterreich auch diesmal wieder weiter?Florian Silbereisen überrascht Sängerin Mary Roos zu ihrem Bühnen-Abschied mit vielen Stars. (Sa. 14.3., 20.15 Uhr, ORF 2)Was ist bei diesem Kabarett stärker: bayrische Frauenpower oder doch Wiener Schmäh? (Sa 14.3., 20.15 Uhr, Servus TV)Wenn die Show am Samstag startet, werden die sechs prominenten Teilnehmer ganze 60 Stunden Schlafentzug hinter sich haben. Dann gilt es, Aufgaben zu bewältigen – der Name der Show ist schließlich Programm! (Samstag 14.3., 20.15 Uhr ProSieben)Bei den Blind Auditions sind mit Naima (13) aus Puch und Brinn (10) aus Klagenfurt auch zwei Mädchen aus ­Österreich mit dabei. (So. 15.3., 20.15 Uhr, Sat.1)Tim Mälzer tritt diesmal gegen Starkoch Martin Klein an. Tim zaubert in Bangkok Jackfruit-Curry und Martin in Sevilla Ochsenschwanz-Bällchen (So. 15.3., 20.15, Vox)