Schnee-Schock nach 26 Grad in Österreich

Am Dienstag erlebte Österreich mit bis zu 26 Grad den heißesten Tag der Woche. Heute liegt im Westen des Landes plötzlich wieder Schnee.

Winter-Comeback am Wochenende

"Der April macht, was er will". Diese alte Bauernregel scheint sich derzeit mehr als zu bewahrheiten. Am Dienstag erlebte Österreich mit bis zu 26 Grad den heißesten Tag der Woche. Doch bereits in der Nacht auf Mittwoch begann es mancherorts in Tirol und Salzburg auch wieder zu schneien - und es kommt noch mehr Schnee!Etwa drei Zentimeter Neuschnee fielen in der Nacht beispielsweise in der Tiroler Gemeinde Obergurgl (Bezirk Imst), auch am Salzburger Kitzsteinhorn oder am Obertauern zeigen die Webcams frisch "angezuckerte" Hänge. Während sich das wechselhafte Wetter im Osten Österreichs mit einer Mischung aus Wolken, Regen und auch lokalen Gewitter präsentiert, kommt es im Westen auf etwa 1.700 bis 1.800 Metern Seehöhe zu einem kleinen Winter-Comeback, welches sogar noch länger andauern könnte."Es ist durchaus möglich, dass es zum Wochenende hin auch in höher gelegenen Tälern wieder schneit", so Wetter-Experte Alexander Triendl von der ZAMG Innsbruck.