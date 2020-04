U-Bahn & Co: Pickerl weist auf Maskenpflicht hin

Nach Ostern ist auch in den Öffis das Tragen von Schutzmaske bzw. einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. Die Wiener Linien weisen mit eigenen Piktogrammen darauf hin.

Ab kommenden Dienstag gilt auch in Bus, Bim und U-Bahn eine Maskenpflicht. Wer ohne Mund und Nase entsprechend bedeckt zu haben mit den Öffis unterwegs ist, riskiert eine saftige Strafe von bis zu 3.600 Euro. Ein neues Piktogramm - es zeigt einen schwarzen Kopf mit weißer Maske und den Schriftzug „Bitte Mund und Nase bedecken!" - weist ab sofort auf das neue Gebot in den Wiener Linien hin.Grafisch ist das Design an die Hinweise auf die anderen Benützungsvorschriften - wie Rauch- und Essverbot oder die Leinenpflicht für Hunde - angelehnt. Apropos Essen: Mit der Maskenpflicht hat sich dieses Problem derzeit wohl erübrigt. Corona sei Dank!Laut Wiener Linien gelte die Maskenpflicht grundsätzlich in allen Fahrzeugen, darüber hinaus aber auch in jenen Stationsbereichen, die man nur mit einem gültigen Ticket betreten darf. Das heißt: Nutzt man etwa eine U-Bahn-Haltestelle lediglich als Unterführung, betritt dabei aber Bereiche hinter den Entwerterautomaten, muss eine Maske bzw. ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, erklärte ein Sprecher auf APA-Nachfrage.Auch in den Zügen der Wiener Lokalbahnen ist das Tragen von Mund- und Nasenschutz verpflichtend - "Heute" berichtete