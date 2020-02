U1 rast mit offener Tür aus Wiener U-Bahn-Station

Die Tür zur hinteren Fahrerkabine des Zuges ging nicht zu. Die U1 raste trotz offenem "Verdeck" aus der Station.

Leserreporter Mario blieb am Samstag in der U-Bahn-Station Vorgartenstraße (Wien-Leopoldstadt) der Mund offen stehen: Eine Garnitur der U1 brauste gegen 18.50 Uhr aus der Haltestelle, obwohl die hintere Fahrertüre nicht geschlossen war.Die Wiener Linien beruhigen: "Es gibt keine Verbindung vom Fahrgastraum in die Kabine. Wir werden den Fall intern prüfen", so eine Sprecherin zu. Offene Türen sollten aber sofort per Notruf gemeldet werden. Erst im Jänner gab es mehrere Fälle von Türen, die während der Fahrt in der Wiener U1 offen standen. Eine Lenkerin musste zur Nachschulung.