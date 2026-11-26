i U2 singt mit Dolly Parton. Netflix Bewegende NFL-Halbzeitshow U2 singen Duett mit der verstorbenen Dolly Parton U2 ehrten die Country-Legende Dolly Parton bei der NFL-Thanksgiving-Halbzeitshow. Sie sangen ihr gemeinsames Duett "Torn" – Partons letzte Aufnahme. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 14:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war ein emotionaler Moment beim American Football: Die irische Rockband U2 erinnerte am Mittwochabend bei der Halbzeitshow der NFL-Partie zwischen den Los Angeles Rams und den Green Bay Packers an die verstorbene Dolly Parton.

Im SoFi Stadium im kalifornischen Inglewood stimmte Frontmann Bono (66) das gemeinsame Duett "Torn" an, während die Stimme der Country-Ikone vom Band eingespielt wurde. Auf riesigen Leinwänden waren Bilder der Musikerin zu sehen.

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Wie es auf "rtl.de" heißt, nahm Parton ihren Gesangspart im Juni dieses Jahres in Nashville auf. Es sollte die letzte Aufnahme ihrer rund sieben Jahrzehnte umspannenden Karriere werden. Am 25. August starb die Musikerin im Alter von 80 Jahren.

Die bewegende Geschichte hinter dem Song

Das weltweit live bei Netflix übertragene Spektakel fand im Rahmen des ersten NFL-Spiels am Vorabend des US-Feiertags Thanksgiving statt. Neben U2-Klassikern wie "Sunday Bloody Sunday" und "Where the Streets Have No Name" war "Torn" das einzige Stück vom neuen Album der Band.

Geschrieben wurde das Lied von Parton, U2 und Snow-Patrol-Musiker Johnny McDaid. In der finalen Fassung geht es um eine Mutter, die mitansehen muss, wie ihre Familie auseinanderbricht.

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Wie sehr die Zusammenarbeit den U2-Frontmann berührte, machte er im Interview mit dem "Rolling Stone" deutlich: Parton habe sich trotz ihrer Erkrankung noch einmal aus dem Bett erhoben, um das Lied einzusingen. "Und das hört man. Ich kann es mir jetzt nicht einmal anhören", gestand Bono.