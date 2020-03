Über 1.000 Corona-Fälle in NÖ und wieder ein Toter

In Niederösterreich starb der 14. Mensch in Folge einer Corona-Erkrankung, erstmals gibt es auch mehr als 1.000 positiv getestete Menschen.

In der Nacht auf Freitag starb im St. Pöltner Spital wieder ein Mensch an den Folgen des Corona-Virus. Es handelt sich um einen 93-jährigen Mann, der laut Landeskliniken an einer Vorerkrankung gelitten hatte. Es ist der 14. Todesfall in Niederösterreich.Eine traurige neue Marke wurde auch bei der Zahl der Erkrankten erreicht: Mit Freitag sind es nun erstmals über 1.000 im Bundesland. Am Vormittag verzeichnete die Website des Gesundheitsministeriums bereits 1.068 Fälle. Gestern waren es noch 799 Fälle, die Zahl stieg damit rapide an. Niederösterreich ist nun das dritte Bundesland nach Tirol und Oberösterreich, das mehr als 1.000 Infizierte hat.Österreichweit sind aktuell bereits 58 Menschen an den Folgen des Virus gestorben, bei etwas mehr als 7.000 Erkrankten. 128 Patienten befinden sich derzeit auf Intensivstationen – mehr dazu hier