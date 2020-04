Neue Lage in OÖ: 14 Tote, 1.358 sind infiziert

OÖ hat Donnerstagfrüh (Stand 8 Uhr) 1.358 Erkrankte. Über Nacht (Letztstand 17 Uhr) verstarb eine Person, eine weitere mehr, ist jetzt auf der Intensivstation.

In Quarantäne sind aktuell 5.531 Oberösterreicher. Mittwoch (17 Uhr) waren es noch 5.700.Laut Statistik des Land OÖ gab es am Abend 13 Verstorbene, mittlerweile gibt es 14 Corona-Tote.Auf der Intensivstation lagen am Vortag noch 30 Personen, jetzt sind es 31.Die Zahl jener, die gerade im Spital (auf Normalstation) liegen ist minimal gesunken. Aktuell liegen 107 Personen im Krankenhaus, gestern Abend waren es 110.1.358 sind aktuell in OÖ an Corona erkrankt. 1.346 waren es Mittwochabend.Infos zu den Entwicklungen in deinem Bezirk findest du >>hier