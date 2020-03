Kaiseradler "Alois" ist tot, Polizei jagt den Täter

Das ist kaum zu glauben! In Gunskirchen hat ein Unbekannter einen seltenen Kaiseradler getötet. Den Peilsender des Vogels hat er dort zurück gelassen.

Bis vor 20 Jahren galt Kaiseradler als ausgestorben

Der Kaiseradler gehört zu einer streng geschützten Art. Auf der ganzen Welt gilt sein Bestand als gefährdet.Umso schlimmer ist nun die Tatsache, dass in Gunskirchen (Bez. Wels-Land) ein Unbekannter einen Vogel dieser Art getötet hat.Im Rahmen eines Vogelbeobachtungsprojekts war das Tier mit einem Peilsender ausgestattet worden. Diesen warf der Täter einfach in die Traun, den toten Adler nahm der Beschuldigte mit.Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am 19. März zwischen 8.22 und 8.32 Uhr im Bereich Oberriethal, auf einem Feld.Bis vor 20 Jahren galten Kaiseradler hierzulande als ausgestorben. Sie erreichen eine Flügelspannweite von rund zwei Metern und sind etwas kleiner als Steinadler gebaut.Durch Schutzmaßnahmen gelang es, sie wieder anzusiedeln – Österreich stellt den westlichen Rand des Verbreitungsgebiets der Kaiseradler dar.Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung unter: 059133 40 3333.