Unfall mit 2 Toten: So geht es verletztem Sohn (14)

Nach dem fatalen Unfall in Möllersdorf mit zwei Toten sind noch immer einige Fragen offen. Indes gibt es leichte Entwarnung aus dem Spital: Der Teenager ist stabil.

Erste positive Nachricht rund um den tragischen Unfall am Montagabend in Möllersdorf (Traiskirchen, Bezirk Baden): Der Sohn, der am Beifahrersitz des E-BMW, gesessen hat, ist stabil. Der sportliche Schüler ist zwar nach wie vor auf der Intensivstation des Meidlinger Unfallkrankenhauses, wird aber bereits psychologisch betreut – wie auch der Rest der einst vierköpfigen Familie. Wie berichtet war am Montag ein 47-jähriger Cadillac-Lenker, vermutlich unter erheblichem Alkoholeinfluss und fix ohne Führerschein, auf die Gegenfahrbahn geraten und ins Auto einer Tierärztin gedonnert.Die beliebte und langjährige Veterinärmedizinerin starb - so wie der Unfallverursacher - vor Ort. Nur der 14-jährige Schüler überlebte schwer verletzt. Die Tiermedizinerin hinterlässt Zwillinge und einen Ehemann, ein erfolgreicher Unternehmer und Sportfunktionär.Weiter offen sind indes einige Fragen rund um den Unfallhergang: Wie stark war Zoran M. tatsächlich alkoholisiert oder setzte er sich gar im lebensmüden Zustand hinters Steuer seines Cadillac Eldorado? Nur Stunden vor dem Verkehrsunfall hatte der österreichischen Staatsbürger (kommt aus Roma-Familie) für einen Polizeieinsatz gesorgt, war dabei sichtlich schwer alkoholisiert. Die Wracks wurden beschlagnahmt, die Leichen obduziert. (Lie)