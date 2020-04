Uni-Test soll zeigen, ob wir Corona-Superkräfte haben

Wer Corona übersteht, baut eine Immunität gegen das Virus auf, was mittels Antikörper-Tests festgestellt werden kann. Drei Wiener Unis arbeiten fieberhaft an einem solchen Test.

Es wäre der entscheidende Schritt in die Nach-Corona-Freiheit: ein Test, der zeigt, ob man immun gegen das tödliche Virus ist. Denn wer diese "Superkraft" besitzt, könnte zum wichtigen Turbo für den Neustart von Wirtschaft und Bildung werden.Bei der Entwicklung dieser Antikörper-Tests sind Österreicher federführend. So hat der in New York arbeitende Virologe Florian Krammer einen Bluttest entwickelt, mit dem Antikörper sicher nachgewiesen werden können. Auch die Universität für Bodenkultur (Boku), die VetMed und die MedUni Wien arbeiten fieberhaft an der Etablierung eines Immuntests, berichtet das Portal "Futurezone". "Wir stehen in den Startlöchern. Besonders wichtig ist es, Ärzte und Pflegepersonal zu testen", erklärt Boku-Professor Reingard Grabherr.Schon diese Woche könnten die notwendigen Geräte und vor allem das entscheidende Testsubstrat, also der Nährboden für die Proben, aus den USA in Österreich eintreffen. Das sind hochempfindliche tierische und bakterielle Zellsysteme – die dann für eine größere Anzahl von Antikörper-Tests verwendet werden können.Hauptvorteil des Immuntests: Auch wer keine Corona-Symptome verspürt hat, kann mit dem Test Sicherheit über seinen Immunstatus erlangen. Weite Teile der Bevölkerung, die ohne ihre Kenntnis infiziert waren, könnten so wieder in den Wirtschaftskreislauf eintreten – ohne andere anzustecken.