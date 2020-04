Schule könnte bald im Schichtbetrieb starten

Wann werden die Schulen wieder hochgefahren? Der Druck auf Bildungsminister Faßmann, einen Fahrplan vorzulegen, wird größer. Mittlerweile sind die Schulen auch mit Desinfektion ausgestattet.

Schichtbetrieb?

Schüler, Lehrer und vor allem Eltern warten gespannt darauf, dass Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) konkrete Pläne für eine Wiedereröffnung der Schulen präsentiert. Fix ist nur, dass die Maturanten am 4. Mai starten – und dass die Schulen bald für die Öffnung gerüstet sind: In Wien hat die Bildungsdirektion Desinfektionsmittel gekauft, das diese Woche von den Schulwarten abgeholt wird. Für die Umsetzung der Schutzmaßnahmen kommt ein Hygiene-Handbuch.Der Ruf nach einer rascheren Öffnung der Schulen wird lauter, vor allem aus SPÖ-Reihen. Wiens Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) zu: "Ich bin dafür, dass man Anfang Mai sukzessive hochfährt. Kindern werden derzeit Lebenszeit und Perspektiven geraubt." Je nach Infektionssituation sollten immer mehr Kinder in die Schulen dürfen: "Ich glaube, dass man bei den Jüngeren beginnen kann und dass Schüler in Übergangsstufen () starten. Natürlich kann es Rückschläge geben, aber meine Kritik ist, dass es nicht einmal einen Plan gibt."Möglich wäre ein Schichtbetrieb von fixen Lehrer- und Schülerteams, um die Infektionsgefahr zu reduzieren. Czernohorszky vermisst auch Vorgaben für die Beurteilung des Schuljahres: "Wenn wir jetzt neuen Stoff prüfen, dann benoten wir die Eltern, nicht die Schüler." Er will, dass heuer kein Schüler durchfällt.Paul Kimberger, oberster Lehrergewerkschafter, spricht sich ebenso für ein schrittweises Hochfahren der Schulen aus.