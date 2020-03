Ups! Wo geht es hier zur onkoloischen Abteilung?

Quo vadis? Zur onkoloischen oder olokischen oder doch onkologischen Abteilung - in Wr. Neustadt sorgte ein Hinweisschild für Gelächter bei Patienten.

Auch in der düsteren Corona-Krise verstehen einige Spitalsmitarbeiter - freiwillig oder unfreiwillig - ihr Patienten zu unterhalten. Ein Wegweiser sorgte im Landesklinikum Wr. Neustadt für Verwunderung und Erheiterung: "Wäre es grundsätzlich nicht so traurig, man müsste ja Tränen lachen", so eine Patientin zu "Heute".Im Spital Wr. Neustadt war am Wochenende ein Hinweisschild mit einem Pfeil zu finden: "Eingang für Onoloische und Radioolokische Patienten Seiteneingang Haus Strahlentherapie.""Hoffentlich ist die Behandlung auf der Onkologie () besser als die Rechtschreibung mancher Spitalsmitarbeiter", scherzt die Patientin weiter.