Geheimplan! Doch Urlaub an der Adria und in Kroatien?

Geheimplan der Regierung: Wenn die Zahl der Erkrankten weiter sinkt, dann wird man nicht nur in Österreich Sommerurlaub machen können. Vielleicht geht sich sogar Mee(h)r aus.

Italien

Kroatien

Deutschland

Griechenland

Spanien

Türkei

Es war ein Schock: Am Freitag verkündete uns Tourismusministerin Elisabeth Köstinger, dass wir den Urlaub in diesem Sommer wohl nur im eigenen Land verbringen dürfen. Kein Meer, kein Italien, kein Bootfahren in Kroatien. Am Sonntag dann überraschte Köstinger in der "Presse": Deutsche Gäste seien am Wörthersee hochwillkommen. Also: Die Deutschen dürfen rein, aber wir sollen nirgends hinfahren dürfen? Das wird es nicht spielen. Hinter den Kulissen arbeitet die Regierung derzeit an mehreren Szenarien:■ Läuft alles wie bisher (wenige Neuerkrankungen), dann werden wir im Sommer vielleicht doch in mehr Länder reisen können als momentan verlautbart. Heißt: Nicht nur die Deutschen kommen zu uns, wir können auch zu ihnen (Deutschland ist unsere Reisedestination Nr. 3). Gegenseitige Reisevereinbarungen könnte es auch mit Israel geben, ebenso mit Skandinavien – mit Ausnahme von Schweden.■ Läuft alles noch besser, scheinen auch Deals mit Kroatien, Slowenien und Italien (Adria) möglich.■ Trotzdem: Einige Urlaubsdestinationen fallen heuer fix aus, so etwa Spanien und die Türkei, auch die USA gehören dazu.■ Denkbar auch: Spezialflieger auf die griechischen Inseln. Dabei soll eine App helfen, die von der Staatsdruckerei entwickelt wird. Sie verknüpft Pass-Identität mit (positiven) Testergebnissen. User könnten ihre Gesundheit beweisen und somit Grenzen ungehindert passieren.Wie die Lage in den beliebtesten Reiseländern der Österreicher aussieht, liest du hier:Grado ist nicht Bergamo – mit dieser Botschaft könnten Italiens Adriastrände trotz Corona-Extremsituation gerade noch die Kurve kriegen. Der Höhepunkt der Ansteckungskurve ist überschritten, viele sind immun. Und: Die beliebten Badeorte in Friaul sind kaum betroffen.Das Balkanland will den Sommer retten. Zuletzt gab es unter 20 Neuinfektionen pro Tag. Das Tourismusministerium will Autofahrer auf Campingplätze und in Ferienwohnungen lassen. Voraussetzung: weitere Virus-Eindämmung und freie Durchreise durch Slowenien.Die Virus-Ausbreitung und Eindämmung verläuft über weite Teile synchron mit Österreich. Auch die Politik dürfte mit Grenzöffnungen mitspielen. Ostsee, Sylt oder Schwarzwald sind für Österreicher ungewohnt, aber sicher eine Urlaubsalternative im Sommer.Das Land hat etwas mehr Einwohner als Österreich, aber nur 2.200 Infizierte und 110 Todesfälle. Die meisten Ferieninseln sind völlig coronafrei. Die Regierung überlegt, Touristen mit Gesundheitspass einreisen zu lassen. Problem: Unklarheit über Flugverbindungen.Spaniens Corona-Horror dominiert die Schlagzeilen. Über 20.600 Tote und fast 200.000 Infizierte machen einen Badeurlaub im Sommer unmöglich. Wer nach Spanien reist, wird mit nachfolgender Quarantäne rechnen müssen – wenn überhaupt Flüge nach Mallorca abheben.Trotz rigider Maßnahmen breitet sich das Virus rasant aus. Aktuell sind 82.329 offiziell infiziert – eine Steigerung um 4.000 innerhalb eines Tags. Die Dunkelziffer dürfte sehr hoch sein. Das ohnehin marode Gesundheitssystem ist überlastet. Ein Sommerurlaub für Österreicher wird nicht möglich sein.Und falls es doch bei einem Urlaub in Österreich bleibt, haben wir hier