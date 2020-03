Urlaub für 2 im Das Hotel Eden Seefeld zu gewinnen

"Heute" verlost drei Übernachtungen für Zwei im Das Hotel Eden ****Superior in der Olympiaregion Seefeld, Tirol.

Die traumhafte Bergwelt der Tiroler Alpen ist der ideale Ort, um sich eine kleine Auszeit zu gönnen. Im Hotel Eden ****Superior in Seefeld kann man den Alltag endlich hinter sich lassen, entspannen und Energie tanken. Ob Wellness-, Sport- oder Familienurlaub inmitten der imposanten Tiroler Bergwelt - im Vier-Sterne-Superior-Hotel ist für jeden Geschmack etwas dabei.- Reichhaltiges Frühstücksbuffet oder ein Langschläfer-Frühstück bis 11:30 Uhr- Hausgemachter Kuchen am Nachmittag- 5-Gang-Auswahlmenü mit Salat und Käse vom Buffet- Wöchentliches Bauernbuffet/Galadinner- Freie Nutzung des Wellnessbereiches Eden SPA- Badetasche mit kuscheligem Bademantel und Badetüchern für den Saunabereich- Grander-Wasser und Tee im Eden-SPA- Welcome Drink an der Adam's Bistro BarIn der Dia-Show "Urlaub" gibt es ein Bild, das thematisch nicht zu den anderen Bildern passt. Trage die richtige Bildnummer in das erste Formularfeld ein, fülle alle weiteren Formularfelder aus und klicke auf "Senden". Viel Glück!