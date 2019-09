Dieser Urlaub im Baumhaus macht Kinderträume wahr

Statt im gewöhnlichen Hotel mal in hoch oben im Grünen übernachten? Hier findest du die schönsten Baumhaushotels der Welt

Resort Baumgeflüster in Bad Zwischenahn (Deutschland)

Woodman's Treehouse (England)

Das Baumhaus-Hotel San Luis (Italien)

Treehotel in Harads (Schweden)

Playa Viva in Guerrero (Mexiko)

Lion Sands Game Reserve im Kruger National Park (Südafrika)

Aura House in Bali (Indonesien)

Almdorf Seinerzeit im Nationalpark Nockberge (Kärnten)

Baumhaus Lodge in Schrems (Niederösterreich)

Styrassicpark in Bad Gleichenberg (Steiermark)

Von rustikal-minimalistisch bis super luxuriös - Urlaub im Baumhaushotel hat viele Facetten. Wir haben dir hier die schönsten Baumhäuser weltweit zusammengetragen - mit einem Österreich-Special am Ende der Seite.Im hübschen Ammerland (Niedersachsen), etwa 40 Minuten von der Nordsee entfernt, liegt das Glamping-Resort Baumgeflüster, das von der New Yorker Zeitschrift "Departures" unter die "Top 10 Treehouse Hotels" weltweit gewählt wurde. Zurecht: An diesem Ort verschmilzt eine Vision a la Hänsel und Gretel mit einem Löffel Harry Potter: Zauber, Luxus und Einfachheit werden zu einem einzigartigen Walderlebnis. Umgeben von 100 Jahre alten Eichen und Buchen kannst du hier in einem der vier schicken Baumhaus-Suiten über dem Erdboden in 4 Metern Fußbodenhöhe friedlich schlummern, um am nächsten Tag das Frühstück per Picknick-Korb in Empfang zu nehmen.Mehr Infos findest du unter www.baumgefluester.de Hier werden Kinderträume wahr: Hängematten, die zwischen Ästen gespannt sind, ein eigener Jacuzzi und eine Rutsche nach unten! Das Luxus-Getaway in der Natur bietet einen traumhaften Rückzugsort für das ganze Jahr.Mehr Infos findest du HIER Ideal für alle, die hoch hinaus wollen, das San Luis in Südtirol ist ein Baumhaus-Hotel der Extraklasse: Loftstil, King-Size-Bett, großer Badebereich in Panoramalage, zum Teil mit privater Sauna. Die Aussicht vom Bett in einen natürlich gewachsenen Fichten- und Lärchenwald ist wunderbar und außergewöhnlich entspannend. Als Cliquen-Abenteuer eignet sich das Komfort-Baumhaus F für bis zu sechs Personen.Mehr Infos findest du unter www.sanluis-hotel.com Die Baumhäuser des Treehotels in Lappland sind Wohnraum und Kunstwerk in einem. Lust auf eine Nacht in einem typisch rot bemalten Haus, einem Ufo, einem Vogel-Nest oder einem Spiegel-Würfel? Die modernen Häuser liegen alle mitten im Wald, oben drauf gibt's - klassisch skandinavisch - eine Hotelsauna, einen Whirlpool, regionale Küche (Rentier und Elch) und - je nach Saison - Polarlichter.Mehr Infos findest du unter www.treehotel.se Palmen statt Nadelbäumen warten im mexikanischen Hotel Playa Viva auf dich: In knapp zwei Metern Höhe stehen die luxuriösen Holzhütten mit Blick auf das Meer. An diesem paradiesischen Fleckchen Erde kannst du an Yoga-Kursen teilnehmen, Massagen genießen oder Action beim Wandern, Tauchen und Schwimmen erleben. Sogar Schildkröten suchen hier Unterschlupf!Mehr Infos findest du unter www.playaviva.com Löwen, Elefanten und Giraffen aus dem eigenen Baumhaus beobachten? Hier möglich! Etwa 400 Kilometer von Johannesburg entfernt, kannst du im wahrsten Sinne des Wortes unter den Sternen schlafen: Die Luxus-Häuser mit 360 Grad-Fenstern geben den Blick frei - in die Wildnis und auf den Himmel.Mehr Infos findest du HIER Mehr Infos dazu findest du HIER Neben den wunderschönen Hütten, Jagdhäusern und Chalets ist die „Hochzeiterhütte", welche über eine Zugbrücke mit einem wildromantischem Baumhaus verbunden ist, perfekt, um ungestörte Stunden zu zweit genießen können. Das Panoramafenster ermöglicht vom Bett aus den Blick auf die unberührte Landschaft der umliegenden Nockberge – höchster Luxus in den Baumwipfeln.Mehr Infos findest du unter www.almdorf.com Zwischen schroffem Granit, geheimnisvollem Gewässer, Buchen, Eichen, Kiefern, Fichten, einem Hohlweg, kleineren Senken und einer langen Steinmauer liegt die Baumhaus Lodge. An die 18 Meter trennen dich auf der Dachterrasse des Turmhauses vom Boden. Die luxuriösen Baumhäuser beeindrucken hier durch edle Vollholzausstattung und großzügige Bäderausstattung, die Glasfronten holen die umgebende Natur in den Innenraum. Und wer sich neben dem Entspannen noch aktiv betätigen möchte, dem stehen in unmittelbarer Nähe der Naturpark "Hochmoor Schrems", sowie Fahrrad- und Wanderwege u.v.m. zur Verfügung. Das Grundstück liegt auch nur wenige Schritte oberhalb des Unterwasserreiches.Mehr Infos findest du unter www.baumhaus-lodge.at Zurück in die Urzeit: Besonders für Kinder ist der Styrassic Park ein Abenteuer und das Baumhotel "Frecher Affe" ein ganz besonderes Erlebnis. Ob bescheiden oder (etwas) luxuriös: Diese 14 Baumhäuser bringen dich zurück zur Natur - inkl. Dschungel-Feeling. Im neuen Baumhaus Afrika, im Safarizimmer oder in der Affenhöhle gibt es sogar TV, aber den wirst du in der Südsteiermark nicht brauchen, denn es gibt so viel zu erleben.Mehr Infos findest du unter www.styrassicpark.at (jd)