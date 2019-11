29.11.2019 8:05 Urteil nach Mord an Insta-Model: Lange Haftstrafen

Ein Jahr nach der Bluttat an Instagram-Bloggerin Irene P. wurde in Salzburg das Urteil verkündet. Die Angeklagten wurden zu 10 und 12 Jahren Haft verurteilt und in Anstalt eingewiesen.