US-Geheimdienst sicher: Virus nicht von Menschen entwickelt

US-Geheimdienste sind zu dem Schluss gekommen, dass der neue Coronavirus "nicht vom Menschen hergestellt oder gentechnisch verändert" wurde.

Virus bei Labor-Unfall ausgetreten?

Experten sollen Wuhan-Labor untersuchen

Die Theorie, der Virus sei aus einem Hochsicherheitslabor im chinesischen Wuhan unabsichtlich entwischt und habe die Menschheit befallen, hält sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie hartnäckig. Selbst US-Präsident Donald Trump schloss diese Option nicht aus. Jetzt stellen US-Geheimdienste klar: Der Coronavirus wurde "nicht vom Menschen hergestellt oder gentechnisch verändert".Trump hat in den letzten Tagen erneut schwere Vorwürfe gegen China erhoben und drohte "mit Konsequenzen" . Der neuartige Coronavirus sei von einem Labor für Infektionskrankheiten in Wuhan aus verbreitet worden, in dem Fledermäuse untersucht werden, und hätte in China gestoppt werden können, bevor es sich über die ganze Welt verbreitete, polterte der US-Präsident."Der US-Nachrichtendienst stimmt dem breiten wissenschaftlichen Konsens zu, dass das Covid-19-Virus nicht vom Menschen hergestellt oder genetisch verändert wurde", heißt es in einer Erklärung. Jedoch sei nach wie vor zu prüfen, ob der Ursprung der Pandemie auf den Kontakt mit infizierten Tieren oder auf einen Unfall in einem chinesischen Labor zurückzuführen ist US-Außenminister Mike Pompeo fordert China auf, externe Experten im Wuhan Center for Disease Control and Prevention, dem nchinesische Forschungslabor, zuzulassen, "damit wir genau bestimmen können, wo dieses Virus entstand". Die chinesische Regierung sagte am Donnerstag, dass alle Behauptungen, das Coronavirus sei aus einem Labor freigesetzt worden, "unbegründet und aus dem Nichts entstanden" seien."Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass der Ursprung des Virus ein komplexes wissenschaftliches Problem ist und von Wissenschaftlern und Fachleuten untersucht werden sollte", sagt der Sprecher des Außenministeriums, Geng Shuang. Die Amerikaner sollten ihre Zeit lieber damit verbringen, "die Pandemie im eigenen Land unter Kontrolle zu bekommen".