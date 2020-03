USA: Erster Freiwilliger gegen Covid-19 geimpft

Etliche Labore weltweit forschen derzeit an Impfstoffen gegen den Coronavirus.

Impfstoff erst in ein Jahr erwartet

Die 43-jährige Jennifer Haller hat als erste Freiwillige einen möglichen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus injiziert bekommen. Das sei Teil der ersten Phase des klinischen Tests des Impfstoffs an einem Forschungsinstitut in Seattle, teilte die US-Behörde National Institutes of Health (NIH) am Montag mit. 45 gesunde freiwillige Teilnehmer zwischen 18 und 55 Jahren sollen in den kommenden Wochen an dem Test teilnehmen.Der Impfstoff namens "mRNA-1273" wird gemeinsam mit der privaten Biotechnologie-Firma Moderna entwickelt. Die erste Testphase habe in "Rekordzeit" gestartet werden können, sagte Anthony Fauci, Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten. Der gesamte Prozess der Entwicklung eines Impfstoffes wird Fauci zufolge trotzdem voraussichtlich mindestens ein bis anderthalb Jahre dauern.