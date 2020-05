Valentino lässt diese Stars zuhause arbeiten

Wegen Corona dreht sich auch in der Modewelt gerade alles ein wenig anders. Valentino macht deswegen aus der Not eine Tugend.

Zu einer exotischen Location reisen und dort ein Shooting mit einem Top-Fotografen absolvieren? Das wäre noch vor einem Jahr Realität, doch in diesem Jahr ist alles anders.Wegen der Corona-Krise ist es unmöglich solche Foto-Produktionen in dieser Form noch abzuhalten, verrät der Valentino Chefdesigner Pierpaolo Piccioli. Deswegen dürfen die Stars alle zu hause selbst knipsen. Wie das Ergebnis aussieht? Wir werden es bald erfahren!Supermodel Naomi Campbell und die Hollywood-Stars Naomi Gwyneth Paltrow und Laura Dern sind die Stars der Kampagne.Man konnte auch noch 90s-Supermodel Christy Turlington, deren Model-Neffe James und Anwar Hadid, Bruder von Topmodel Gigi Hadid, für die Kampagne gewinnen.Die Gagen werden übrigens von allen Stars an ein Krankenhaus in Rom gespendet, das derzeit an einem Impfstoff gegen Covid-19 arbeitet.