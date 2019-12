Van der Bellen hält bärige Rede bei Klimakonferenz

Was für eine süße Idee! Während seiner Rede auf der 25. UN-Klimakonferenz in Madrid hielt Bundespräsident Van der Bellen einen Eisbären aus Stoff in die Höhe. Die Geschichte dahinter.

Van der Bellens Klima-Appell im Wortlaut

Schon vor Beginn der Konferenz, die am Montag eröffnet wurde, hatten Hilfsorganisationen vor Millionen Flüchtlingen durch klimabedingte Katastrophen gewarnt. Zum Start gab es dann flammende Appelle für mehr Klimaschutz. "Wir müssen endlich zeigen, dass wir es ernst meinen damit, den Krieg gegen die Natur zu beenden", formulierte es etwa UN-Generalsekretär Guterres drastisch. "Wenn wir nicht schnell unseren Lebensstil ändern, gefährden wir das Leben an sich."Insgesamt werden 29.000 Teilnehmer in Madrid erwartet, auch viele Staats- und Regierungschefs. Einer von ihnen ist seit Montag dort: Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Er überraschte bei seiner Rede mit einem Stoff-Eisbären als Symbol für den Klimawandel. Er skizzierte zwei Szenarien für die Welt in 30 Jahren – eines mit Klimaschutz und eines ohne (siehe Volltext der Rede weiter unten). Den Eisbären will Van der Bellen nach der Konferenz dem kleinen David zum Geburtstag schenken. Der Sohn einer Mitarbeiterin wird diese Woche sechs Jahre alt und habe beim Anblick der Kristallluster in der Hofburg gemeint: "Wir müssen Strom sparen, sonst sterben die Eisbären."Am Dienstag soll Klimaaktivistin Greta Thunberg in Madrid eintreffen. Sie war bis vor Kurzem in den USA. Von dort wollte sie nach Santiago de Chile reisen, wo der Gipfel ursprünglich stattfinden hätte sollen. Wegen der Unruhen in Chile wurde er aber nach Madrid verlegt.