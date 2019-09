Cool, cooler, Van der Bellen? Foto geht viral

Bundespräsident Alexander Van der Bellen überraschte am Donnerstag mit einem Schnappschuss aus der Hofburg, der ihn in legerer Pose zeigt.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeigt sich auf Instagram von seiner lockeren Seite. Am Donnerstag wurde auf dem Account des Präsidenten ein Foto hochgeladen, das das Staatsoberhaupt während des Telefonierens zeigt.Das Kuriose daran: Van der Bellen lagert die Füße auf seinem Schreibtisch hoch. Kommentiert wird der Schnappschnuss mit: "Ein letztes Telefonat am Ende eines terminreichen Arbeitstages. ;)." Bei seinen Followern scheint das Bild anzukommen. Bisher drückten über 8.400 Personen den Like-Button.Die überwiegende Anzahl an Kommentaren zeigt sich begeistert von dem Foto. "Diesen Präsidenten habe ich gewählt" ist hier etwa zu lesen. Oder auch "Er ist so cool!!!". Allerdings mischen sich auch kritische Stimmen unter die Kommentare. "Sehr schlecht, wie Sie sich hier präsentieren. Ist das Ihrer Position gerecht?", fragt ein User.Lässig oder unpassend? Was ist deine Meinung zu dem Foto von VdB? Sag's uns in den Kommentaren. (mr)