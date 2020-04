Van der Bellen spricht heute Abend zur Nation

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird Donnerstagabend zur Bevölkerung über die aktuelle Coronavirus-Lage in Österreich sprechen.

Wieerfuhr, wird sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen heute Abend in einer Rede an die österreichische Bevölkerung wenden.Um 20:00 Uhr (nach der ZiB1) spricht das Staatsoberhaupt zur aktuellen Coronavirus-Lage der Nation, die Ansprache wird auf allen ORF-Sendern übertragen.Der genaue Inhalt seiner Rede ist zwar noch nicht bekannt, Van der Bellen wird den Menschen aber sicher Mut machen, denn die Corona-Krise im Land ist ernst.Das Virus breitet sich in Österreich immer weiter aus, die Zahl der Infizierten im Land ist mittlerweile bereits auf knapp 11.000 gestiegen. 162 Menschen sind an dem Virus bisher verstorben.