Vater (78) erwürgt: Es war massive Gewalteinwirkung

Nach der Familientragödie in Enns liegt nun das Ergebnis der Obduktion vor. Demnach war die Gewalteinwirkung gegen den Hals des Opfers (78) massiv.

Streitthema soll Geld gewesen sein

Im Zuge eines heftigen Familienstreits soll der 42-jährige Christian P. seinen eigenen Vater (78) in der elterlichen Wohnung in Enns (Bez. Linz-Land) erwürgt haben (wir berichteten ausführlich).Wie das Ergebnis der Obduktion nun zeigt, war die Gewalteinwirkung gegen den Hals des Opfers massiv. Ob der Beschuldigte ein "Hilfsmittel", wie einen Schal oder Ähnliches verwendet hat, ist derzeit noch nicht bekannt.Die genauen Ergebnisse der Befragung des mutmaßlichen Mörders sind noch nicht bei der Steyrer Staatsanwaltschaft eingelangt.Fest steht: Der Beschuldigte sitzt derzeit in der Justizanstalt Garsten (Bez. Steyr-Land) ein.Wie schon berichtet, soll es schon seit Jahren immer wieder zu Streitigkeiten zwischen dem zweifachen Familienvater und seinem Sohn Christian gekommen sein. Die genauen Hintergründe sind noch nicht bekannt. Beim tödlichen Disput soll es aber um Geld gegangen sein.