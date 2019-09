VdB fliegt mit Klima-Aktivistin (17) in die USA

Van der Bellen fliegt mit der 17-jährigen Klimaaktivistin Anika Dafert nach New York. Bild: Carina Karlovits/HBF

Bundespräsident Van der Bellen fliegt am Freitag zur UNO-Generalversammlung und der Weltklimakonferenz nach New York. Mit an Bord: eine 17-jährige Fridays-For-Future-Aktivistin.