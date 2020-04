Verabschiedet sich Virus schon in die "Sommerpause"?

Wiener Wissenschaftler haben eine "Corona-Ampel" veröffentlicht, die zeigt, in welchen Bezirken das größte Infektionsrisiko besteht. Es gibt immer mehr Regionen ohne einen einzigen Corona-Fall.

11 Bezirke ohne Corona-Fälle

"Der Coronavirus scheint sich in die Sommerpause zu verabschieden – mit dieser Interpretation der neuen "Corona-Ampel" des Complexity Science Hubs Vienna sät Public-Health-Experte Martin Sprenger Hoffnung. Ein Vergleich mit April zeige, "dass die Anzahl der Bezirke ohne einen einzigen positiv getesteten Fall ständig zunimmt".In ihrer "Corona-Ampel" visualisieren die Wissenschaftler auf Bezirksebene das relative Infektionsrisiko anhand der positiv getesteten Fälle pro 10.000 Einwohner innerhalb der letzten 14 Tage. Die Entwicklung lässt sich über eine Zeitleiste verfolgen.Allerdings betonen die Komplexitätsforscher, dass ihre Daten nicht das "wahre" Infektionsrisiko darstellen könne, da es auch immer infizierte Personen geben könne, die aus verschiedenen Grund nicht getestet wurden oder sich nicht gemeldet haben."Bei einer konstanten Anzahl von durchgeführten Tests kann aber davon ausgegangen werden, dass eine steigende oder fallende Anzahl von infizierten Personen auch zu einem Abfall oder Anstieg der relativen Anzahl von positiv getesteten Fällen führt", erklären die Wissenschaftler.Die Ampel sei dennoch "eine Annäherung" und "ein verständliches Tool zur Risikobewertung", erklärt Sprenger gegenüber der Nachrichtenagentur APA. So gibt es demnach aktuell 11 Bezirke, darunter auch die Stadt Salzburg in denen in den vergangenen zwei Wochen auf 10.000 Einwohner aufgerechnet kein einziger positiver Fall gemeldet wurde. Außer im Bezirk Landeck, dem Tiroler Corona-Hotspot (9,0 positive) gibt es keinen Bezirk wo mehr als 5 positive Fälle bekannt wurden.