Veranstaltungen mit über 100 Menschen verboten

Am Dienstagnachmittag gibt es einen drastischen Erlass: Alle Indoor-Veranstaltungen mit über 100 Personen und alle Outdoor-Events über 500 Teilnehmern vorbei!

Gesundheitsminister Rudi Anschober sagt es ganz deutlich: "Wir müssen für ein paar Monate voraussichtlich unser Leben verändern." Jeder sollte sich am Abend fragen: "Muss ich jeden Tag einkaufen gehen, oder reicht jeder dritte Tag?" Auch Hygienemaßnahmen (wir kennen sie schon) sollten eingehalten werden, Händeschütteln: "Lassen wir das für die nächsten paar Monate."Das öffentliche Leben steht vor dem Erliegen: Per Erlass werden Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmern (im Freien) bzw. 100 Teilnehmern (in geschlossenen Räumen, auch Lokalen, Diskos und Co.) verboten. In Österreich geht es Anschober vor allem darum, die Infektionen zu beschränken, die Ausbreitung zu reduzieren.Die Corona-Epidemie verbreite sich tatsächlich mit enormer Geschwindigkeit, Anschober zählt nochmals die aktuellen Zahlen aus Italien und weiteren europäischen Ländern auf. Auch in Österreich "geht die Kurve nach oben", erklärt Anschober. Weiters: Kein interner Lehrbetrieb mehr österreichweit an Universitäten und Fachhochschulen, Unternehmen sollen Mitarbeiter soweit möglich von daheim aus arbeiten lassen."Es wird natürlich auch zu Maßnahmen an Schulen kommen", sagt Kanzler Sebastian Kurz. Von Schließungen spricht er aber noch nicht, weil es hier auch "massive Betreuungsherausforderungen" gibt. Lange könnte man Schulsperren nicht durchhalten, deshalb müsse man sich das gut überlegen. Der Kanzler appelliert hier auf Eigenverantwortung, seine Reisetätigkeit selbst in sinnvollem Maße einzuschränken.