Verdächtiger Messer-Angreifer aus OÖ gefasst

Jener Mann, der am Montag einen Betreuer einer Asylunterkunft in Wullowitz mit einem Messer attackiert und einen Mann auf der Flucht tödlich verletzt haben soll, ist gefasst.

Zugriff mitten in Linz

Die Polizei hat im Fall einer tödlichen Messerattacke in Oberösterreich den Verdächtigen festgenommen. Der Zugriff der Polizei erfolgte gegen 21.45 Uhr am Linzer Bulgariplatz.Der Mann soll einen Betreuer in der Asylunterkunft in Wullowitz mit einem Messer attackiert, schwer verletzt und anschließend die Flucht ergriffen haben.Auf dieser (mit dem Fahrrad) aus der Unterkunft soll er dann den Wagen, einen Citroen C3, des 63-jährigen Altbauern Franz F. angehalten haben. Wie die Polizei berichtet, habe er den Landwirt erstochen und sei mit dessen Auto weitergeflüchtet.Der Altbauer soll gerade einmal wenige Hundert Meter weg von der Asylunterkunft gewohnt haben. Wie "Heute.at" erfuhr, war das Opfer alleinstehend und erst seit kurzem in der Pension.Laut Polizei Oberösterreich war der Verdächtige mit besagtem Citroen C3 (braune Farbe) unterwegs. Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist FR-640K.Kurz nach 22 Uhr wurde die Festnahme des 33-jährigen Tatverdächtigen vermeldet. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und zum Motiv des Angreifers dauern an.