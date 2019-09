Verein radelt für kleinen Oskar einmal um die Welt

Tolle Aktion der Bike.Fit Union Waldviertel: Die ganze Saison wurden für den herzigen Oskar in Form von Kilometern Spenden gesammelt. Unglaubliche 39.024 Kilometer kamen zusammen!

Ein Spendenbetrag, der sich wirklich sehen lassen kann, kam jetzt für den süßen Oskar (3) im Waldviertel zusammen: Wie berichtet , gab es bei der Geburt des Dreijährigen Komplikationen, seither ist er entwicklungsverzögert und kann mit seinem Umfeld nicht kommunizieren.Aus diesem Grund wollen seine Eltern ihm einen Sprachcomputer kaufen. Kostenpunkt: satte 20.00 Euro.Der Verein "Bike.Fit Union Waldviertel" unter Obmann René Hirschmann hatte deshalb die tolle Idee, die gesamte Rad-Saison über Kilometer zu sammeln. Sponsoren wandeln diese Kilometer dann in Geld um.50 Vereinsmitglieder traten also monatelang für Oskar in die Pedale, 39.024 Kilometer kamen zusammen. "Man kann sagen, wir sind für Oskar einmal um die Welt gefahren", freut sich Hirschmann im Gespräch mitDie Spedition Schnabl, die Firma Nordhof, das Erdbeer-Racing Team sowie private Unterstützer legten zusammen und spendeten 5.250 Euro, die dem kleinen Oskar jetzt in einer echten Schatzkiste überreicht wurden.Mehr als die Hälfte der Kilometer wurden alleine von drei Vereinsmitgliedern gefahren – Franz Goigitzer machte satte 8.491 Kilometer, Brigitte Reininger 7.826 Kilometer und Erich Mader 4.309 Kilometer."Im Oktober wird der Computer, zur Ermöglichung der Kommunikation mit seiner Umwelt, an Oskar übergeben.Wir freuen uns schon auf seine erste Nachricht an den Bike.Fit Verein und wünschen Oskar und seiner Familie alles Liebe und Gute und bedanken uns auch für die Unterstützung der Sponsoren und Mitglieder", heißt es seitens des Vereins.