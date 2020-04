Verena Madner soll erste Grüne VfGH-Richterin werden

Die Universitätsprofessorin Verena Madner dürfte aller Voraussicht nach das erste von den Grünen nominierte Mitglied des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) werden.

Verena Madner soll sogar direkt als Vizepräsidentin einsteigen, wie die "Presse" berichtet. Ihre Nominierung soll demnach im Ministerrat am Mittwoch beschlossen werden. Seitens des Verfassungsgerichtshofs wollte man dazu Dienstagfrüh keine Stellungnahme abgeben.Beschließt die türkis-grünen Regierung die Nominierung geht der Vorschlag dann an Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Er muss die Ernennung vornehmen.Die 55-Jährige ist eine führende Expertin in Sachen Umweltrecht. Madner lehrt an der Wiener Wirtschaftsuniversität (WU) Öffentliches Recht, Umweltrecht sowie Public und Urban Governance. Sie ist zudem Beirätin der Grünen Bildungswerkstatt.