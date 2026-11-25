Wenn der Duschkopf nur noch schwach tröpfelt, sind meistens Kalk und Schmutz schuld. Mit der Zeit lagern sich Ablagerungen in den kleinen Düsen ab und verstopfen sie.
Viele Menschen greifen dann zu Essig oder Natron. Das Problem: Essig kann die Dichtungen angreifen und so Schäden am Duschkopf verursachen.
Zitronensäure ist die wirksamere und schonendere Alternative, meldet chip.de unter Berufung auf das französische Fachmagazin "Linternaute". Das Hausmittel entfernt selbst hartnäckige Kalkablagerungen zuverlässig.
Für die Reinigung werden zwei bis drei Esslöffel Zitronensäure in warmem Wasser aufgelöst. Der Duschkopf wird darin für 30 bis 60 Minuten eingeweicht. Anschließend spülst du ihn gründlich mit klarem Wasser ab.
Tipp: Falls möglich, schraube den Duschkopf vorher ab. So kann die Zitronensäure-Lösung auch die innenliegenden Teile erreichen, wodurch der Kalk noch gründlicher entfernt wird.