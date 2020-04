Verhandlung über S8 wieder aufgenommen

Nachdem die geplante Marchfeld-Schnellstraße eigentlich schon vor dem Aus gestanden hatte, ist jetzt doch wieder endgültig alles anders.

Nachdem das Land Niederösterreich kürzlich wie berichtet eine Anpassung des Vogelschutzgebietes im Marchfeld durchgeführt hatte, ist das Projekt rund um die S8-Marchfeld-Schnellstraße jetzt wieder am Leben. Wegen der Vögel standen die Pläne von Asfinag und Land eigentlich schon vor dem Aus.Die Abänderung des Gebiets brachte nun den gewünschten Erfolg. Das Bundesverwaltungsgerichts beschloss am Donnerstag, dass die Verhandlungen doch fortgesetzt werden können. Nötig dafür war eben die Erweiterung des Vogelschutzgebiets gewesen."Das Land Niederösterreich steht klar hinter der Marchfeld-Schnellstraße. Die Umsetzung des Projekts ist wichtig für die Bewohner und die Wirtschaft des Marchfelds. Wir reden hier von spürbaren Entlastungen vom Durchzugsverkehr, wodurch es ein Mehr an Gesundheit und Plus an Sicherheit gibt", so Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko (VP).Kritik gab es zuletzt immer wieder von Naturschützern und den Grünen. Man ändere Gesetze einfach solange ab, bis sie passen, nur weil die ÖVP ein Projekt möchte, meinte etwa Helga Krismer bereits vergangene Woche. Dass die S8 nun tatsächlich gebaut werden kann, steht allerdings noch lange nicht fest. Möglicherweise muss die Asfinag auch eine neue Streckenführung finden.