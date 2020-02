Verletzter Alkolenker will sich nicht helfen lassen

Er überschlug sich mit seinem Auto, wurde verletzt. Helfen wollte sich ein 37-jähriger Alkolenker (1,06 Promille) aber nicht lassen.

Lenker wehrte sich

Als ob die Rettungskräfte während der stürmischen Nacht auf Freitag nicht genug zu tun gehabt hätten.Der 37-jährige Alkolenker aus dem Bezirk Kirchdorf fuhr gegen 1 Uhr, genau während des Höhepunktes des Sturmtiefs Bianca, mit seinem Pkw auf der B134 in Pichl bei Wels in Richtung Wallern (Bez. Wels-Land).In der Ortschaft Malling verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf dem geraden Straßenverlauf mit hoher Geschwindigkeit rechts von der Fahrbahn ab. Er driftete über eine Böschung in das angrenzende Feld ab, wo sich das Fahrzeug mehrmals überschlug.Zwei Feuerwehren, ein Rotes Kreuz Team und ein Notarzt versorgten den verletzten Mann. Doch der wehrte sich zunächst noch stark und wollte keine medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.Schließlich gelang es den Einsatzkräften, den Betrunkenen aus dem Fahrzeug zu befreien und zur medizinischen Versorgung zu überreden. Der 37-Jährige wurde ins Klinikum Wels eingeliefert, ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,06 Promille Alkoholgehalt.