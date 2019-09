Heimliche Ring-Selfies: der lustigste Antrag der Welt

Ein 30-jähriger Brite hat seiner Freundin heimlich ein Monat lang einen Antrag gemacht.

Es gibt viele Arten einen Heiratsantrag zu machen. Die meisten setzen viel Überlegung daran, was zum perfekten Moment dazugehören könnte. Manche planen eine Reise, andere suchen sich ein romantisches Lokal oder einen Ort, der eine Bedeutung für die Partnerschaft hat. Einige sind auch nicht recht einfallsreich oder neuartig. Ein 30-jähriger Brite entschied sich für einen ganz anderen, unkonventionellen, humorvollen und gleichzeitig kreativen Weg.Der Verlobungsantrag der besonderen Art fand vor kurzem in der Nähe von London statt. Edi Okoro bezeichnet sich selbst als überaus spontanen Menaschen, was ihm die Planung für die Verlobung erschwerte. Hätte er entgegen seinem Wesen etwas gebucht, wäre seine Freundin gleich dahintergekommen. So wartete er den richtigen Moment bis zum Antrag ab und dokumentierte das Ereignis mit Ring-Selfies. Einen ganzen Monat lang machte er Fotos mit dem Verlobungsring und seiner Freundin Cally, ohne dass diese merkte, dass der Ring sich in ihrer unmittelbaren Nähe befand.Auf Facebook teilte er sein Unterfangen. Viele fanden es genauso amüsant und mancher User kommentierte mit: "Jetzt frag sie endlich!" Wenn er sogar ein Bild von einer schlafenden Fast-Verlobten postete, in deren Handflächen sich der Ring befand. Er gestaltete daraus ein Spiel: Er wollte in gewagten Momenten Fotos machen, bis er den perfekten Augenblick gefunden hätte oder erwischt worden wäre. Von da an folgten Fotos bei jeder Tätigkeit: Sei es beim Aufräumen, an der Kassa oder bei einem Ausflug.Die Aktion schloss mit dem Posting eines Fotos, das beide nach der offiziellen Verlobung und Cally diesmal mit dem Ring am Finger zeigte.Insgesamt 23 Fotos und 2 Videos dokumentieren den Weg in einem auf Facebook veröffentlichten Fotoalbum namens "How I proposed to Cally" (Wie ich Cally einen Antrag machte)Dieses wurde bereits 56.000 Mal geteilt, es gab über 75.000 Reaktionen und mehr als 24.000 Kommentare." (GA)