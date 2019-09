Vermeintliches Ufo über Wiens Himmel entdeckt

Immer wieder passieren Dinge, die sich Menschen nicht erklären können. So auch am Himmel über Wien, wo plötzlich sechs seltsame Lichter auftauchten.

Ist es ein Flugzeug? Ist es ein Vogel? Oder vielleicht doch ein UFO? Am Samstag gegen 03.45 entdeckte "Heute"-Leserreporter Ogün sechs seltsame Lichter über dem bewölkten Himmel von Wien-Liesing. Die Anordnung der Punkte erinnert stark an eine abgewandelte Version des Sternbilds Großer Wagen.Um was es sich bei diesen Lichtern genau handelt und wie lange sie zu sehen waren, ist nicht bekannt. Allerdings gibt es für die meisten Sichtungen ganz einfache Erklärungen: Zuletzt sorgte eine Lichtfontäne beim Konzert von Rammstein in Wien für Aufregung. (rhe)