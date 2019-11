Vermisste Seniorin tot in Bachbett gefunden

Die Frau war bereits seit mehreren Tagen abgängig, eine Suche von Feuerwehr, Polizei und Rettungshunden nahm am Sonntag ein tragisches Ende.

Große Personensuche ohne Happy End am Sonntagmorgen rund um Klausen-Leopoldsdorf (Bezirk Baden): Eine etwa 80 Jahre alte Seniorin war bereits seit mehreren Tagen abgängig, eine große Suche wurde gestartet.Polizei, Feuerwehr, Privatpersonen, die sich freiwillig an der Suche beteiligten sowie Hunde standen im Einsatz, grasten die Gegend rund um den Ort kategorisch ab.Am Vormittag dann die traurige Nachricht: Die Pensionistin wurde tot in einem Bachbett gefunden. Die Polizei geht nicht von Fremdverschulden aus, wie die Frau starb, wird nun ermittelt.