Vermisster Welser (57) ist in Münchner Spital

Der gesuchte Karl L. aus Wels ist wieder aufgetaucht. Nach einem "Heute"-Bericht konnte der 57-Jährige in einem Spital in München aufgespürt werden.

Passanten meldeten sich

Mehr als zwei Wochen galt Karl L. (57) als vermisst. Die Tochter des Welsers startete auf Facebook einen rührenden Suchaufruf (wir berichteten ).Die Umstände waren mehr als besorgniserregend. Von seinen zwei Handys war eines ausgeschaltet und das andere hatte er gar nicht bei sich. Zudem hatte der schwer Lungenkranke sein Sauerstoffgerät nicht mitgenommen.Am Tag nach dem-Bericht folgte aber das Happy-End. Der 57-Jährige wurde gefunden und ist wohlauf. "Mich hat heute Früh die Polizei angerufen und die frohe Botschaft übermittelt. Ich bin überglücklich", so Tochter Nadine L. zuPassanten gaben an, den Gesuchten in München gesehen zu haben. Und tatsächlich: Der 57-Jährige wurde in einem Spital in München aufgenommen.Die genaueren Umstände sind nicht bekannt. Laut seiner Tochter habe er sich in OÖ nicht richtig behandelt gefühlt, soll es deshalb in anderen Spitälern versucht haben. So eben auch in München, wo er Erfolg hatte."Ich konnte noch nicht mit ihm sprechen. Ich bin einfach nur glücklich, dass er wohlauf ist und werde mich jetzt auf den Weg nach München machen", so die Tochter Montagmittag.