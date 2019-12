Verona Pooth gewährt in Mini-Kleid tiefen Einblick

Verona Pooth sorgt mit ihrem neuesten Posting auf Instagram für mächtig Gesprächsstoff. Viele ihrer Fans haben nämlich nur Augen für das hochgerutschte Mini-Kleid und stellen sich nun die Frage, ob die TV-Beauty überhaupt Unterwäsche trägt.

Verona Pooth spaltet gerade ihrer Fans! Auf Instagram hat die Ex von Pop-Titan Dieter Bohlen ein Foto gepostet, das derzeit für hitzige Diskussionen sorgt.Auf dem Instagram-Posting sitzt die 51-Jährige gerade gemütlich auf der Rückbank eines Autos und checkt ihr Smartphone. Verona überschlägt lasziv ihre langen Beine und gewährt dabei ihren Followern einen tiefen Einblick.Denn ihr ohnehin kurzes Mini-Kleid rutscht bei dieser Pose noch einmal ein Stück weiter nach oben und zeigt mehr Haut, als ihr vermutlich lieb sein dürfte. Ihre Fans sind beim Anblick des Fotos natürlich komplett aus dem Häuschen und loben Veronas tolle Beine.Doch einige ihrer Anhänger haben offenbar nur Augen für das hochgerutschte Kleid und stellen sich nun die Frage, ob Verona auf dem Bild nicht etwas vergessen hat - und zwar ihre Unterwäsche!"Oh là, là, Hose zu Hause vergessen?" oder "Da sieht man ja die Mumu ... Mutter, Mutter", ist unter den Kommentaren des Fotos zu lesen. Ob Verona ein Höschen anhat oder nicht, ist dabei nicht genau zu erkennen.Dass Verona Pooth mit einem Instagram-Foto für reichlich Aufregung im Netz sorgt, ist übrigens keine wirkliche Neuheit. Bereits in der Vergangenheit geizte die 51-Jährige nicht mit ihren Reizen und zeigte darauf ihre endlos langen Beine.Zuletzt hatte Verona aber mit Aussage über Donald Trump für Wirbel gesorgt. In einer Folge "Promi Shopping Queen" verriet sie nämlich, dass sie ein "kleines Techtelmechtel" mit dem US-Präsidenten hatte - und zwar als er verheiratet war.