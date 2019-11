Verstecken sich hier die ganzen Linzer Raucher?

Dichter Rauch in der Linzer Brennerstraße. "Verstecken sich hier die Linzer Raucher?", fragen Internet-User scherzhaft. Der wahre Grund: Sanierungsarbeiten. (Video: Mike Wolf)

Ein Video aus Linz sorgt für Lacher im Netz. Es zeigt dichten Rauch, der aus Kanaldeckeln kommt. Wir wissen, was wirklich dahinter steckt.

Die Fotos und ein kurzer Clip von "Heute"-Fotograf Mike Wolf sorgen für Staunen und Lacher im Netz.Es zeigt, passender könnte der Name nicht sein, die Linzer Brennerstraße. Dort kam am Montag plötzlich dichter Qualm aus mehreren Kanaldeckeln.Auf Facebook wird das Video fleißig geteilt. Manch einer fragt sich angesichts des kürzlich in Kraft getretenen Rauchverbots augenzwinkernd: "Verstecken sich jetzt hier die ganzen Raucher?"Der Hintergrund ist natürlich ein anderer. Im Zuge einer Kanalsanierung ist der Dampf entstanden, wie Arbeiter vor Ort erklärten.