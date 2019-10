Versuchte Vergewaltigung: Verdächtiger stellt sich

Anfang Oktober soll ein Mann in Simmering versucht haben, eine 22-Jährige in einem Keller zu vergewaltigen. Nun hat sich der Verdächtige der Polizei gestellt, er bestreitet die Tat.

Die Polizei veröffentlichte am Sonntag Fotos eines verdächtigen Mannes, der am 6. Oktober in einem Wohnhaus im 11. Bezirk versucht haben soll, eine 22-Jährige sexuell zu missbrauchen Nur wenige Stunden nach der Fahndung hat sich der Verdächtige nun der Polizei gestellt. Wie Polizeisprecherin Irina Steiner mitteilte, hat sich der 19-jährige Österreicher auf den Fotos wiedererkannt und gemeldet.Von den Vorwürfen der versuchten Vergewaltigung will der Verdächtige allerdings nichts wissen und "bestreitet die Tat", so die Polizei gegenüberWieberichtete, war eine 22-Jährige gegen 7.20 Uhr auf dem dem Heimweg von der U3-Station Enkplatz bis zur Adresse des Wohnhauses ihrer Mutter in der Kopalgasse.Dort bemerkte die junge Frau dann, dass ihr ein unbekannter Mann folgte. Als die Mutter mittels Gegensprechanlage die Türe öffnete, soll sie der Verdächtige in das Stiegenhaus gedrängt haben.Laut Polizei schlug der Mann der 22-Jährigen dann mit der Faust ins Gesicht, zerrte sie hinunter in den Keller und versuchte sie zu vergewaltigen.Als das Opfer laut zu schreien begann, ließ der Verdächtige von ihr ab und ergriff die Flucht. Am Sonntag stellte sich der Gesuchte nun der Polizei, er bestreitet die Tat.