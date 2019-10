Versuchter Raub in Wien: Verdächtiger ausgeforscht

Mitte Juni versuchte ein Mann, Geld von seinem Opfer zu bekommen, drohte diesem mit dem Umbringen. Mittlerweile ist der Mann gefasst.

Geständnis nach versuchtem Raub in Wien. Wie berichtet , soll der Tatverdächtige (35) Mitte Juni von einer Frau Geld gefordert und sie mit dem Umbringen bedroht haben. Der Vorfall ereignete sich in der Aegidigasse in Wien-Mariahilf. Das Opfer konnte sich in Sicherheit bringen. Die Frau sprang in ihren Pkw und sperrte diesen zu.Nach der Veröffentlichung eines Fotos, das den Tatverdächtigen zeigt, ging Mitte Oktober der entscheidende Hinweis, der zur Ausforschung des 35-Jährigen führte, bei den Behörden ein. Er befindet sich derzeit wegen eines anderen, nicht genannten Deliktes, in Untersuchungshaft. Angesprochen auf besagten Vorfall im sechsten Bezirk, zeigte sich der mutmaßliche Täter geständig.