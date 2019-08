Verzweifelte Suche nach vermisstem Bergsteiger

Seit drei Tagen läuft im Kremstal eine groß angelegte Suchaktion nach einem Bergsteiger (56). Der Mann war nicht wie vereinbart nach Hause gekommen.

Ein Polizeihubschrauber sowie zwei Hundestaffeln der Rettungshundebrigade des Roten Kreuzes suchten das Gebiet rund um die Kremsmauer (Bez. Kirchdorf) bereits intensiv ab. Bislang jedoch ohne Erfolg.Der Bergsteiger aus Nußbach (Bez. Kirchdorf) war am Freitag über das „Grüne Band" auf die Kremsmauer aufgestiegen. Zu Mittag hatte er seiner Frau noch eine Nachricht geschickt und gemeint, dass er um 16 Uhr daheim sein werde.Als er jedoch auch um 19 Uhr noch immer nicht zu Hause angekommen war, erstattete seine Familie Anzeige bei der Polizei.Noch in der selben Nacht suchten die Einsatzkräfte bis 4 Uhr nach dem Vermissten. Da es auch am darauffolgenden Tag kein Lebenszeichen des Bergsteigers gab, wurde die Suche Sonntagfrüh fortgesetzt.Mittlerweile ist auch ein Helikopter des Bundesheeres im Einsatz. Als Verstärkung bekommen die Einsatzkräfte auch noch Unterstützung von Kollegen aus Wels und Linz.(mip)