Toter 22-Jähriger: Kerzen, Zigaretten als letzter Gruß

Fassungslosigkeit in Gloggnitz: Der beliebte Tobias L. (22) starb bei einem schweren Unfall, sein Freund Lukas (21) wurde schwer verletzt.

Der tödliche Unfall mit einer Vespa Piaggio GT 125 in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) entwickelt sich zum Kriminalfall: Denn nach wie vor ist ungewiss, wer das geliehene Vehikel überhaupt gelenkt hatte. Fakt ist: Nach einem Feuerwehrfest in Aue fuhren die beiden Männer mit dem Roller nach Hause, prallten auf gerader Straße gegen einen Lichtmast.Tobias starb noch am Unfallort, Lukas wurde schwer verletzt mit dem ÖAMTC-Helikopter Christophorus 3 ins Wr. Neustädter Krankenhaus geflogen ( "Heute" berichtete ).Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte die Vespa und ordnete eine Obduktion des 22-jährigen Toten an.Familie, Freunde und Ex-Arbeitskollegen stehen unter Schock. Am Unfallort wurden zahlreiche Kerzen mit Widmungen aufgestellt, auch ein Foto und eine Packung "Chesterfield Blue" erinnern an den beliebten 22-Jährigen.Auf einer Kerze seiner Schwester steht: "RIP ich hab dich lieb, großer Bruder". Die Angehörigen von "Tobi" wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. (Lie)