Victoria Beckham über ihre unsichtbaren Falten

In der aktuellen Coverstory der "Glamour UK" erzählt Victoria Beckham, wie sie gelernt hat, ihre Falten zu akzeptieren - die man auf keinem Bild sieht.

Nein, langweilig wird es Victoria Beckham so ganz allgemein wahrscheinlich nicht: Sie ist erfolgreiche Modedesignerin und Unternehmerin, führt seit 20 Jahren eine Beziehung mit Ex-Fußballstar David Beckham und ist Mutter von vier Kindern.Außerdem hat sie vergangenen Monat eine Beauty-Linie mit dem Namen "Victoria Beckham Beauty" gelauncht. Die 45-jährige Britin hat viele Gesichter. Nur eines wird man in diesen Gesichtern eher nicht finden: Falten.Tatsächlich erzählt sie jetzt aber von genau diesen in einem Interview mit dem britischen Magazin "Glamour". Victoria ist nämlich der Star der großen Herbst-/Winterausgabe, die kommenden Donnerstag erscheint.Klar, dass "Beauty's New Boss", wie Vic auf den drei unterschiedlichen Covervarianten angeteast wird, neben ihrem aufregenden Alltag als erfolgreiche Familien- und Unternehmensmanagerin auch über ihr Leben als erfahrene Beauty-Aficionada plaudert: "Es ist wirklich befreiend, endlich akzeptieren zu können, wie ich aussehe. Mit meinen 45 fühle ich mich sehr selbstbewusst und bin zufrieden mit mir", so Victoria.Das Entwerfen ihrer Beauty-Linie, habe ihr sehr geholfen, sich sicherer mit ihrem Alter und dazugehörigem Look zu fühlen. Diese Selbstakzeptanz will sie mit anderen teilen: "Ich möchte den Leuten sagen, dass sie selbst bestimmen können, wer sie sind und auch wie sie sich damit fühlen. "Ja, wir - auch ich - haben Falten und das ist vollkommen okay!", erzählt Victoria bestärkend.Selbstredend eine wichtige (wenn wohl nicht ganz zufällig zum Launch ihrer Beauty-Linie getimte) Message. Wäre da nicht eine klitzekleine Kleinigkeit, die dem ganzen Age-Positivity-Gebrabbel die Glaubwürdigkeit in Windeseile wieder entzieht: Denn weder auf den drei Covern, noch auf den Fotos des sechsseitigen Editorialshoots, sind besagte Falten, die für Vics neues Zen-Feeling gesorgt haben, zu sehen. Huch?!Nur bei gaaaanz genauem Hinsehen lassen sich zwei mikroskopisch-kleine Augenfältchen erkennen, die aber eher an die Fältchen einer Mittzwanzigerin erinnern.Ob Fotograf Jan Welters von Victorias Falten-Liebe gar nichts mitbekommen hat und beim Bearbeiten der Bilder deshalb – wie halt so üblich – das Gesicht einer 45 Jahre alten Frau in das eines Teenage-Girls verwandelt hat? Oder ist da in Victorias Gesicht eigentlich gar nichts (mehr), das man bearbeiten kann?Vics Fans scheint die Text-Bild-Schere allerdings noch nicht aufgefallen zu sein: In den Insta-Kommentaren regnet es in Hunderten Kommentaren Bewunderung und Lob für die Offenheit und Authentizität der 45-Jährigen. Ob diese Ehrlichkeit wirklich so ehrlich ist?