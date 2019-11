Das Aus der Victoria's Secret Show ist endgültig

Die US-Dessousmarke streicht endgültig ihre berühmte Fashionshow, nachdem sie die letzten Jahre rückgängige Zuschauerzahlen zu verzeichnen hatten.

Jetzt ist es offiziell. Eine Ära geht zu Ende. Seit 1995 war die Dessousshow von Victoria's Secret alljährlich ein Fixpunkt am Modekalender. Nun ist es damit vorbei.Das monatelang kursierende Gerücht erhielt nun seine Bestätigung. Über einen Analysten ließ das Unternehmen die Absage der Show telefonisch mitteilen.Eine Geschichte von Höhepunkt und Verfall, wie sie in den besten Familien vorkommt, hat auch das Label ereilt. Die letzten Jahre war die US-Modemarke von Abstieg und Verlusten geprägt.Dazu beigetragen hat vor allem der nicht vorhandene Imagewandel, der in der sich verändernden Zeit notwendig gewesen wäre. Im Zeitalter der Diversität ist der Konzern noch lange nicht angelangt.Die nackten Engel gelten mittlerweile als nicht mehr zeitgemäß.Der erste österreichische Engel:Savage x Fenty passt da schon besser hinein, in das moderne Konzept weiblicher Neugestaltung und Schönheitspluralismen.So war es bereits vor der offiziellen Bestätigung sicher, dass diese Rolle an Rihannas Label gehen würde - die erste Show ist auf Amazon gelaufen (wie "Heute.at" berichtete).Es sprach Männerfantasien, nicht aber die kaufenden Kundinnen, hatte seither als sexistisch und antifeministisch gegolten - ein Sinnbild eines alten Frauenbildes, dass die meisten Frauen nicht mehr wollten.2018 war der Tiefpunkt der sinkenden Zuschauerzahlen erreicht.Was einst schillernd und legendär anmutete, und sich mitAuftritten von Supermodels wie Heidi Klum und Gisele Bündchen, schmückte, hat die Zeitreise nicht geschafft.Das war die letzte Show 2018:Kim Kardashian bei der Show:Hier fühlte sich Bella Hadid das erste Mal sexy: