Disst Victoria Swarovski in "Let's Dance" den ORF?

Die unstrittene "Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski schickte in der Sendung eine verbale Spitze Richtung Wien. War das Absicht?

Aber hallo, was sind denn das für Töne? Am Freitag ließ Victoria Swarovski bei der "Let's Dance"-Moderation einen Spruch ab, der ganz unschuldig sein hätte können. Oder aber auch nicht.Nach einer Werbung meldete sie sich mit den Worten "Willkommen zurück bei der schönsten Tanz-Show im Fernsehen". Nur dass "Let's Dance" nicht die einzige im TV ist. Das weiß die Österreicherin natürlich. Allerdings moderiert sie in Deutschland, wären die Blonde in Österreich Mirjam Weichselbraun heißt. Ebenfalls eine Tirolerin und wie Swarovski aus Innsbruck.Disst Victoria Swarovski etwa den ORF? "Dancing Stars" lief 2005 schon in Österreich, als der RTL noch dabei war, das Konzept von "Let's Dance" ebenfalls aus dem Ausland zuzukaufen. Der deutsche Privatsender fing dann ein Jahr später an. Damals moderierten noch Hape Kerkeling und Nazan Eckes.2016 gewann die Tirolerin Victoria Swarovski "Let's Dance", 2018 löste sie Sylvie Meis als Moderatorin ab. Seither verstummt die Kritik an ihr nicht. Nach wie vor verlangen einige, dass sie ausgetauscht wird. 2020 werden immer mehr Stimmen laut, dass. Alles, was ihre Stellung bei RTL festig, kann Victoria also nur gelegen kommen. Vielleicht spart sie deshalb nicht mit Lob.Swarovskis Aussage könnte ein bloßer Lückenfüller ohne Hintergedanken sein. Es kann natürlich auch sein, dass Victoria ihrem Sender besonders schmeicheln will, um gut dazustehen. Oder aber, sie versteckt böse Sprüche hinter einem breiten, strahlendweißen Lächeln. Was glaubst du?