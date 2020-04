Video: Europas Luftraum wegen Corona so gut wie leer

Ein Zeitraffervideo zeigt, wie sich die Corona-Beschränkungen auf den Flugverkehr am Himmel über Europa auswirkt. Der Vergleich mit 2019 ist erstaunlich.

Wegen der Corona-Krise haben alle europäischen Länder strenge Reisebeschränkungen eingfeührt. Die Auswirkungen zeigen Zeitraffervideos eines Flugtrackers: Der Luftraum über Europa ist nahezu leer.Vor allem der Vergleich zum vergangenen Jahr ist verblüffend. Während 2019 zur selben Zeit noch Hunderte von hellen Punkte beinahe wie Ameisenstraßen zwischen den europäischen Flughäfen hin- und herwuseln sind es heute nur mehr einzelne Punkte.Aufgrund der Reisebeschränkungen sind viele Fluggesellschaften ins Trudeln geraten. Auch die AUA ist in prekärer Lage. Derzeit verhandelt die Bundesregierung mit der Fluglinie über Staatshilfen in Höhe von geschätzt 800 Millionen Euro. Auch der Mutterkonzern Lufthansa in Deutschland steckt in finanziellen Schwierigkeiten. In einem ZIB-Interview sagte AUA-Chef Alexis von Hoensbroech kürzlich, die derzeitige Krise der Fluglinien werde sicher noch Jahre anhalten.