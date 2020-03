03.03.2020 13:36 Video zeigt Ansturm auf LASK-Tickets gegen United

Ab 7 Uhr in der Früh waren Dutzende LASK-Fans vor Ort in Pasching, um Tickets für das Match gegen Manchester United zu ergattern. (Video: Mike Wolf)

