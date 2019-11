Video zeigt Feuersbrunst am Nordbahnhof-Gelände

Ein Video zeigt den Großbrand in der Wiener Leopoldstadt. (Video: LR Sabrina H.)

Pechschwarzer Rauch, unbarmherzig züngelnde Flammen: Ein Video von "Heute"-Leserin Sabrina H. zeigt das Ausmaß des Großbrandes in Wien-Leopoldstadt.

Sonntagmittag in der Wiener Leopoldstadt: Kurz vor 13 Uhr brach unweit der Leystraße ein Großbrand aus. Die Berufsfeuerwehr ist derzeit mit 100 Mann und 25 Fahrzeugen (darunter auch drei Großtank-Löschfahrzeuge und zwei Teleskopmastbühnen) im Einsatz, hat Alarmstufe drei ausgegeben.Die riesige Rauchsäule ist kilometerweit, bis in angrenzende Bezirke sichtbar. Dutzende-Leser schickten Leserreporterfotos und Videos. Der Clip, den uns Sabrina H. zugeschickt hat, zeigt nun das Ausmaß des Infernos: Noch immer schlagen die Flammen am Nordbahnhof-Gelände wild ums sich; eine dunkle Rauchsäule liegt über der Leopoldstadt. Anrainer, die ihre Fenster öffneten, um hinauszusehen, nahmen sofort beißenden Brandgeruch wahr.Ersten Informationen zufolge sind keine Verletzten zu beklagen, der Einsatz wird wohl noch Stunden andauern. Die Feuerwehr durchsuchte das Gebäude, das bis vor wenigen Monaten als Veranstaltungslocation gedient hat, nach Personen. Laut derzeitigen Informationen dürfte sich niemand darin aufgehalten haben.In der Zwischenzeit hat sich auch die Wiener Vizebürgermeisterin Birgit Hebein zu Wort gemeldet. Über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreitete sie: "Bedauerlich. Nordbahnhalle brennt. Großeinsatz der Feuerwehr. Lt. Polizei Ursache noch ungeklärt. Hoffentlich gibt es keine Verletzten."